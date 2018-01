Trump organiza baile em Washington para competir com Oscar

No mesmo momento em que estiver acontecendo a cerimônia de premiação do Oscar, em Los Angeles, o presidente americano Donald Trump estará comandando, na Casa Branca, em Washington, um baile para os 50 governadores do país, tanto republicanos como democratas. Segundo a agência de notícias EFE, Trump decidiu competir com o Oscar, festa em que é esperada uma avalanche de discursos contra as medidas presidenciais em seus 100 dias de governo.

“Estou orgulhosa de poder convidar todos os governadores para esse importante evento anual”, afirmou, em um breve comunicado, a primeira dama Melania Trump, que será a mestra de cerimônias a fim de silenciar aos que a criticam pela sua ausência na Casa Branca, preferindo viver em Manhattan com seu filho. “Nessa noite, nós nos uniremos como uma única nação, deixando para atrás as posições políticas e interesses partidários.”

Se o tom político é esperado entre os artistas no Oscar, ainda não se sabe qual deverá ser a resposta de Trump, sempre imprevisível, segundo a EFE. O presidente americano é hábil em fazer comentários ácidos, em que revela seu verdadeiro pensamento, pelo Twitter.