Troféu Imprensa: Rachel Sheherazade rebate brincadeira de Silvio Santos e diz que foi contratada para opinar

A entrega do Troféu Imprensa 2017, realizada na noite de domingo, 9, no SBT, teve bons momentos, puxados por Silvio Santos, com sua costumeira simpatia e divertidas alfinetadas.

Foi o que ocorreu quando chamou a jornalista Rachel Sheherazade, que ganhou a estatueta como melhor apresentadora de telejornal. Logo de início, o patrão brincou, ‘daqui um tempo você vai trocar de lugar, vou colocar o Fernando Collor e a Dilma para apresentarem o SBT Brasil’. E ela rapidamente, “vai dar cadeia”.

Então, Silvio Santos entra com, “eu te contratei para apresentar o jornal, ler o que está escrito no teleprompter e não para dar opinião ou falar sobre política”. E Rachel rebateu, “Mas você me contratou para opinar”.