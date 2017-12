Troféu Imprensa: Jô Soares brinca dizendo que Danilo Gentili está esquentando o lugar para a volta dele

Um dos momentos mais emocionantes da entrega do Troféu Imprensa, na noite de domingo, 9, foi quando o apresentador e humoristas Jô Soares agradeceu as cinco estatuetas que recebeu. Ele falou sobre seu ano sabático, período que tirou após encerrar seu programa na Globo. “Nesse período estou me dedicando a escrever Minha Autobiografia não autorizada dos outros, onde falo de todos meus encontros e agradeço muito a você que me reinventou.”

Ele enfatizou a amizade dele com Silvio, dizendo que ele é uma figura inesquecível na vida dele, “você me reinventou em um programa que ficou no ar por 28 anos e que pode voltar a qualquer momento”

Sempre se segurando para não chorar, Jô aproveitou para parabenizar Danilo Gentili. “Tenho que dar parabéns a ele por dois motivos, um pelo fato de ele dar vez a comediantes e stand UPS totalmente desconhecidos até então, mostrando uma generosidade enorme. O outro motivo, é por ele estar fazendo seu programa de forma tão brilhante e esquentando lugar para a minha volta”, brincou.

No final, Jô lembrou do programa especial que Silvio fez para a despedida dele do SBT. “Me lembro que você fez um programa me homenageando, me pegou de surpresa e, na saída, enquanto corriam os crédito, ainda com microfone ligado, você falou para mim, ‘olha, se não der certo, as portas aqui estão abertas, mas vai dar certo’. E disse ainda que sentiria muito minha falta e eu disse, ‘porque você não volta também comigo?’ e você disse que até que não seria uma má ideia”, contou.

Brincalhão como sempre, Silvio disse que “se a Globo me para o que eu ganho aqui eu vou pra lá, aí eu contrato o Faustão pra cá e vou para o lugar dele”.