Trilha sonora do premiado ‘A Guerra dos Gibis’ está disponível para download gratuito

A trilha sonora do documentário A Guerra dos Gibis, premiada na última edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, está disponível para download gratuito no site soundcloud.

Os diretores Thiago Mendonça e Rafael Terpins contaram a novidade em entrevista à repórter Daiane Domingues, transmitida ao vivo pelo portal estadão.com.br, na tarde desta sexta-feira, 28.

Eles também falaram sobre os prêmios que receberam no Festival de Brasíla (Melhor Filme Curta Documentário, Melhor Direção de Arte e Melhor Trilha Sonora) e sobre a censura imposta aos quadrinhos eróticos, entre os anos de 1960 e 1980, pelo governo militar brasileiro.

Assista ao vídeo do bate-papo: