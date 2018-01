Tributo a Raul tem momento de “Fora, Cabral”

O grupo Detonautas subiu ao Palco Sunset na tarde de hoje com dois propósitos. O primeiro era homenagear Raul Seixas – com músicas como Ouro de Tolo, Gita e Metamorfose ambulante, e a participação de Zélia Duncan e Zeca Baleiro. O segundo se anunciava no figurino: alguns dos músicos usavam camisetas com o desenho da máscara de Guy Fawkes, de V de Vingança, em referência aos protestos que têm acontecido nos últimos meses no País e contra a proibição do uso do acessório em manifestações no Rio de Janeiro. “Ditadura não! Revolução”, gritou o vocalista Tico Santa Cruz logo no começo da apresentação. Pouco depois, pediu ao público que passasse seu recado, a multidão passou a entoar gritos contra o governador do estado, Sérgio Cabral. “Quem tá mascarado é quem vota secreto no Senado”, entoou, então, o cantor.

