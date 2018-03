‘Três é Demais’ volta ao ar em 2016 com novos episódios na Netflix

A série Três é Demais ganhará novos episódios em 2016. A continuação será produzida pela Netflix, que encomendou 13 capítulos, e se chamará Fuller House (casa mais cheia, em português) numa alusão ao nome original Full House. No Brasil, o seriado era exibido pelo SBT. A informação foi confirmada pelo tio Jesse, personagem do ator John Stamos, no programa Jimmy Kimmel Live na noite da última segunda-feira, 20.

Reveladas ao mundo pela série em 1987, as gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen eram apenas dois bebês de um ano de idade quando Três é Demais estreou nas telinhas. As irmãs cresceram diante das câmeras como a personagem Michelle ao longo dos 12 anos em que Três é Demais foi ao ar. Não se sabe ainda, entretanto, se elas participarão dos novos episódios.

De acordo com o site Deadline, D.J. (Cameron Blue) está grávida quando o seu marido morre. Eis que ela precisa contar com a ajuda dos amigos para cuidar do bebê. Além das irmãs Olsen, estão negociando com a Netflix os atores Bob Saget (Danny), Dave Coulier (Joey) e Lori Loughlin (Rebecca).