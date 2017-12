‘Trainspotting 2’ começa a ser filmado na Escócia, confirma Danny Boyle

As filmagens de Trainspotting 2 já começaram. Em entrevista ao Humans Of Edinburgh, o diretor Danny Boyle confirmou a informação.

“Estamos na Escócia filmando Trainspotting 2 neste momento. Acho que o que mais amo no que faço é a variedade e ser capaz de fazer algo novo todos os dias. Eu conheço pessoas maravilhosas o tempo todo. Sinto que o medo de muitas pessoas é fazer algo que um robô poderia fazer e ficar preso em algo repetitivo. Me sinto muito sortudo e grato de poder fazer filmes e sempre ter uma escolha no que faço. Voltar para Edimburgo é realmente fascinante, desde que filmamos o primeiro Trainspotting, tudo mudou drasticamente. Você consegue ver um desenvolvimento massivo na cidade”.



Trainspotting – Sem Limites (1996) se passa em Edimburgo, na Escócia, e conta a história de quatro jovens viciados em heroína. Ewan McGregor, Johnny Lee Miller, Robert Carlyle e Ewen Bremner compõem o elenco original. O lançamento do longa está previsto para 2017.

