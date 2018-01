Trailer enigmático da segunda temporada de ‘Stranger Things’ é divulgado

Depois de uma primeira temporada de sucesso total de Stranger Things, vem aí sua segunda, que promete muita mais emoção para os fãs da série.

Para dar um gostinho do que vem por aí, a Netflix divulgou um segundo trailer, que foi exibido durante o intervalo do Super Bowl, no domingo, 5.

É um vídeo bem curtinho, apenas 30 segundo, mas dá para prender a respiração.

Dois dias antes, uma foto foi divulgada, nela estão Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard) e Lucas (Caleb McLaughlin) e vestidos como os caça-fantasmas.

A segunda temporada se passa em 1984, um ano depois dos eventos da primeira.

Stranger Things 2 estreia em outubro na Netflix.