Trailer de documentário sobre Nina Simone é divulgado pelo Netflix; veja

Marque a data e chame os amigos: o filme What Happened, Miss Simone?, documentário de Liz Garbus selecionado para os festivais de Sundance e Berlim deste ano sobre Nina Simone, estreia no dia 26 de junho no Netflix brasileiro.

Uma das lendas fundamentais da música americana e ativista política severa, Nina Simone tem sua história contada na íntegra no documentário, desde a infância até a morte, em 2003, da maior princesa do soul. Nesta quarta-feira, 29, o serviço divulgou o primeiro trailer do filme. Veja:

O trailer mostra cenas da cantora no palco, em entrevistas e conversas com pessoas que se relacionaram com Nina Simone, como sua filha Lisa Celeste Stroud, atriz e cantora que adotou o nome Simone.

“Minha mãe foi uma das maiores artistas de todos os tempos. Quando se apresentava, ela era uma anomalia. Ela era brilhante, ela era amada”, diz Celeste Stroud, para depois concluir: “As pessoas acham que quando ela entrava no palco, se tornava Nina Simone. Minha mãe era Nina Simone o tempo todo, e foi aí que isso se tornou um problema”.