Trailer da quarta temporada de ‘Orange is the New Black’ mostra prisão tomada por novas detentas; veja

As garotas de Litchfield estão de volta para a quarta temporada de Orange is the New Black. Todos os 13 episódios inéditos aparecem na sexta-feira, 17 de junho, na Netflix. Nesta terça, 10, o serviço lançou o trailer oficial da quarta temporada. Veja:

Criada por Jenji Kohan, Orange is the New Black se passa em uma prisão feminina. Baseada no best-seller de Piper Kerman, a nova temporada promete mergulhar mais fundo nas tensões econômicas e raciais que correm pelos corredores da prisão Litchfield. Tomada por novos detentos e supervisionada por guardas inexperientes, a penitenciária passará por uma guerra cultural sem precedentes, de acordo com um comunicado divulgado pelo serviço.

