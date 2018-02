Toy Story 4: tudo o que sabemos sobre o filme

Em 2015, a franquia Toy Story completou 20 anos. Mas quem achou que as histórias com os brinquedos teriam mesmo se encerrado com o terceiro filme, de 2010, se enganou. Já no final do ano passado a Pixar havia confirmado Toy Story 4: e agora o ator Tom Hanks confirmou sua participação no novo longa – Hanks empresta a voz a Woody na versão original.

+ Razões que fizeram de Toy Story tão inovador 20 anos atrás

Aqui está então tudo que sabemos até agora sobre Toy Story 4:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1) Chega aos cinemas no dia 21 de junho de 2018, daqui a pouco mais de um ano e meio.

2) John Lasseter, diretor dos dois primeiros Toy Story, bem como de Carros e Vida de Inseto, também comandará Toy Story 4.

3) Woody e Buzz estarão de volta. Ainda há poucos detalhes sobre o enredo do filme, mas a Disney confirmou que a dupla estará no filme e que não se trata de uma continuação da trilogia.

4) Tom Hanks fará a voz do cowboy. Em uma entrevista recente a um programa de TV da BBC, o ator disse estar trabalhando nas dublagens e gravações, mas que não poderia dar muitos detalhes por questões contratuais. Tim Allen também deve fazer, novamente, a voz de Buzz, e Patricia Arquette também estará no elenco.

5) A história foi toda concebida pelo time de veteranos que estava por trás dos primeiros filmes: além de Lasseter, Andrew Stanton, Pete Docter e Lee Unkrich, mas a roteirista principal é Rashida Jones, de Parks & Recreation e The Office.

6) Lasseter está bem animado com o projeto. Em um comunicado divulgado sobre o projeto, o diretor disse que os personagens eram como uma “família para ele”. “Quando o pessoal veio com essa nova ideia, eu não consegui parar de pensar nisso. Foi tão animador para mim que eu soube que teríamos que fazer esse filme.”

+ Disney e Pixar apostam em animais falantes