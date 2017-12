Tony Bellotto posta foto com Keith Richards em restaurante de SP

Tony Bellotto – que junto com os demais Titãs abre nesta quarta-feira, 24, o show dos Rolling Stones em São Paulo – postou uma foto com Keith Richards, após um encontro na noite de terça, em um restaurante na capital.

+ Sem novo disco, Rolling Stones levam fãs direto para os anos 1970

+ Confira dicas de como chegar ao show dos Rolling Stones em São Paulo

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o site Glamurama, Bellotto havia organizado um jantar para comemorar o aniversário de sua mãe no restaurante Maní, em Pinheiros, enquanto que Richards e Ronnie Wood estavam no Maníoca, o espaço de eventos do restaurante, em outro jantar. Bellotto teria então se juntado aos Stones em seguida.

Tony e Keith agora há pouco em SP Publicado por Titãs em Terça, 23 de fevereiro de 2016

O chef do restaurante, Daniel Redondo, também publicou em seu instagram fotos com os dois Stones.

Keith Richards in da house! #tevekeith #keithrichards #maní #rollingstones #stones Uma foto publicada por @manimanioca em Fev 23, 2016 às 6:57 PST