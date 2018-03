Tomorrowland Brasil divulga o primeiro trailer; assista

Há ingressos disponíveis para o Tomorrowland Brasil, festival de música eletrônica que ocorre nos dias 1, 2 e 3 de maio na Fazenda Maeda, em Itu (SP). Os tickets são, de acordo com a organização, de um lote de entradas devolvidas por outros clientes que desistiram. Na venda inicial, os ingressos esgotaram em três horas.

Enquanto o festival não chega, um trailer foi divulgado no canal oficial do Tomorrowland, veja:

Com a temática ‘The Book of Wisdom’ (O livro da sabedoria), um dos maiores eventos de música eletrônica chega pela primeira vez à América Latina neste ano. Organizado originalmente na Bélgica, e com uma edição norte-americana nos EUA, o festival vai receber no Brasil mais de 150 artistas distribuídos em sete palcos.

Veja mais informações:

