Tomorrowland Brasil divulga o preço dos ingressos para edição de 2016

O Tomorrowland Brasil divulgou neste final de semana os preços dos ingressos para a edição 2016 do festival, que volta a ser realizado no Parque Maeda, em Itu, no interior de São Paulo. Os valores estão, em média, R$ 100 mais caros que os praticados na primeira edição do festival.

O ingresso para um único dia do Tomorrowland Brasil custa R$ 399,00, enquanto o pacote para os três dias sai por R$ 899,00 (ambos possuem opção de meia-entrada). Já quem prefere mais conforto poderá adquirir a opção VIP, que sai R$ 799,00 para um dia e R$ 1899,00 para o festival todo.

O Tomorrowland Brasil terá, novamente, o DreamVille, que é o acampamento oficial do festival. Os preços variam de R$ 250,00 a R$ 5.250,00, dependendo do tipo de acomodação. Vale lembrar que esses valores não incluem o preço do ingresso, que deverá ser adquirido separadamente.

Quem quiser já pode realizar o pré-registro para adquirir os ingressos antes da abertura para o público em geral. Para saber mais, clique aqui. Mais informações sobre os preços dos ingressos e do acampamento podem ser adquiridas em www.tomorrowlandbrasil.com. O Tomorrowland Brasil 2016 será realizado entre os dias 21, 22, 23 de abril.