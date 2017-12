Tomorrowland Brasil divulga horário das apresentações da edição de 2016

O Tomorrowland Brasil divulgou nesta terça-feira, 5, os horários das apresentações do festival, que ocorre nos dias 21, 22 e 23 de abril, no Parque Maeda, em Itu (SP).

A tabela com as datas e horários pode ser acessada diretamente no site do Tomorrowland.

Pelo menos 140 artistas do Brasil, Bélgica, Israel, Holanda, Estados Unidos e mais 15 países, vão se dividir em seis palcos, onde as mais variadas tendências da e-music serão apresentadas, do hip hop a deep house, trance e drum’n’bass, bass music, techno, trap, house e dubstep.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Tomorrowland Brasil anuncia line up completo do festival

A festa começa às 15h de quarta-feira, dia 20, com a The Gathering, o warm up oficial exclusivo para quem ficar hospedado na DreamVille (o acampamento do Tomorrowland), e só termina na madrugada de sábado para domingo.

Ainda há ingressos disponíveis para o festival.