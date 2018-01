Tomorrowland Brasil anuncia data das atrações do festival

O Tomorrowland Brasil anunciou nesta sexta, 22, as datas dos headliners do festival, que será realizado entre os dias 21 e 23 de abril no Parque Maeda, em Itu, São Paulo. Nomes como David Guetta, Alesso, Axwell & Ingrosso, Steve Angello e os residentes Dimitri Vegas & Like Mike são os destaques. Os ingressos para o festival estão à venda pelo site.

Veja a as datas dos headliners já anunciados que irão se apresentar:

Quinta-feira, 21 de abril

Alok

Axwell & Ingrosso

David Guetta

Ferry Corsten

Laidback Luke

Loco Dice

Lost Frequences

Robin Schulz

Yves V

Sexta-feira, 22 de abril

Afrojack

Alesso

Armin van Buuren

Chapeleiro

F Tampa

Infected Mushroom

Sunnery James & Ryan Marciano

Tropkillaz

W&W

Sábado, 23 de abril



Dimitri Vegas & Like Mike

Gabe

Gui Boratto

DJ Marky

Nicky Romero

Romeo Blanco

Solomun

Steve Angello