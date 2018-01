Tomorrowland Brasil abre novo e último lote de ingressos neste sábado

O Tomorrowland Brasil coloca à venda neste sábado, 21, um novo e último lote de ingressos. O festival vendeu as 180 mil entradas destinadas aos dias 1 a 3 de maio (60 mil para cada um) em apenas três horas. A estreia do Tomorrowland em solo brasileiro será realizada na Fazenda Maeda, localizada em Itu, no interior de São Paulo.

Conhecida por milhares de pessoas ao redor do mundo como uma das edições mais espetaculares do festival, The Book of Wisdom (O Livro da Sabedoria) está prestes a escrever um novo capítulo na edição de estreia do Tomorrowland Brasil. Depois de deixar a Bélgica há alguns meses, dezenas de contêineres estão cruzando o oceano trazendo toda a cenografia e estrutura até seu destino final, a cidade de Itu (SP). The Book of Wisdom foi tema da edição 2012.



Mais de 150 DJs fazem parte do line up, incluindo estrelas mundiais como Afrojack, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell e Yves V.. Um novo conto de fadas será escrito nos dias 1, 2 e 3 de maio. Live Today, Love Tomorrow, Unite Forever. Para mais informações sobre vendas acesse tomorrowlandbrasil.com.

Veja todas as atrações do Tomorrowland Brasil

‘O Brasil foi o primeiro lugar que procuramos’

David Guetta e Hardwell estão entre as atrações



Abaixo todos as atrações confirmadas:

– Adriatique (Suíça)

– Afrojack (Holanda)

– Akin (Brasil)

– Alok (Brasil)

– Aly & Fila (Egito)

– Andrew Rayel (Moldávia)

– Armin van Buuren (Holanda)

– Art Department (Canadá)

– Astrix (Israel)

– Atmozfears (Holanda)

– Autoerotique (Canadá)

– Bernn (Brasil)

– Blasterjaxx (Holanda)

– Bob Moses (EUA)

– Borgeous (EUA)

– Borgore (Israel)

– Bruno Barudi (Brasil)

– Claptone (Alemanha)

– Coone (Bélgica)

– Cosmic Gate (Alemanha)

– Cosmonet (Brasil)

– Daniel Kuhnen (Brasil)

– Danilo Ercole (Brasil)

– Dannic (Holanda)

– Darth & Vader (Brasil)

– Dave Lambert (Bélgica)

– David Guetta (França)

– Dazzo (Brasil)

– Digitaria (Brasil)

– Dimitri Vegas & Like Mike (Bélgica)

– Diogo Accioly (Brasil)

– Dirtyphonics (França)

– DJ Marky (Brasil)

– DJ Patife (Brasil)

– Don Diablo (Holanda)

– Doozie (Brasil)

– Drunky Daniels (Brasil)

– DVBBS (Canadá)

– Edit Revenge (Brasil)

– Element (Brasil)

– Evil Activities (Holanda)

– Felguk (Brasil)

– Ferry Corsten (Holanda)

– Firaga (Venezuela)

– Fran Bortolossi (Brasil)

– FTampa (Brasil)

– GTA (EUA)

– Gui Boratto (Brasil)

– Guy Gerber (Israel)

– Hardwell (Holanda)

– Heatbeat (Argentina)

– HIIO (Argentina)

– H.O.S.H. (Alemanha)

– Jackie White (Bélgica)

– Jamie Jones (Reino Unido)

– Julian Calor (Holanda)

– Junior C (Brasil)

– Karmon (Holanda)

– Kill The Buzz (Holanda)

– Klaudia Gawlas (Alemanha)

– Kollektiv Turmstrasse (Alemanha)

– Kolombo (Bélgica)

– Kolsch (Dinamarca)

– Laidback Luke (Holanda)

– Leo Janeiro (Brasil)

– Leozinho (Brasil)

– Lost Frequencies (Bélgica)

– LouLou Players (Bélgica)

– M.I.K.E. Push (Bélgica)

– Mambo Brothers (Espanha)

– Marcelo CIC (Brasil)

– Mario Fischetti (Brasil)

– Mystique (Bélgica)

– Naccarati (Brasil)

– Netsky (Bélgica)

– Nicky Romero (Holanda)

– Nosle (Brasil)

– Oliver Heldens (Holanda)

– Olivier Weiter (Holanda)

– Patrick Topping (Reino Unido)

– Repow (Brasil)

– Romeo Blanco (Bélgica)

– Sasha (Reino Unido)

– Secret Cinema (Holanda)

– Showtek (Holanda)

– Sick Individuals (Holanda)

– Skazi (Israel)

– Solomun (Bósnia)

– Steve Angello (Suécia)

– Steve Aoki (EUA)

– Stimming (Alemanha)

– Sunnery James & Ryan Marciano (Holanda)

– Surfing Leons (Bélgica)

– Synsun (Bélgica)

– Tamenpi (Brasil)

– Thomas Newson (Holanda)

– Tom Keller (Brasil)

– Tropkillaz (Brasil)

– Trusty (Brasil)

– Ummet Ozcan (Holanda)

– Viktor Mora (Brasil)

– Villain (Holanda)

– W&W (Holanda)

– Wehbba (Brasil)

– Wildstylez (Holanda)

– Wolfpack (Bélgica)

– Yves V (Bélgica)