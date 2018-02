Tom Zé e Arnaldo Antunes abrem o Festival de Inverno de Paranapiacaba

estadão.com.br

SÃO PAULO – A 12ª edição do Festival de Inverno de Paranapiacaba começa neste sábado, 14, e segue até o dia 29 de julho. Entre os destaques desta edição estão os shows de Tom Zé, Arnaldo Antunes, Fafá de Belém e João Bosco. Vale a pena também chegar um pouco mais cedo para ouvir os membros da banda Cidadão Instigado tocando músicas dos Beatles com o The Mockers.

O evento traz uma programação que envolve shows em três palcos da vila: no Sesc Santo André, no Campo e no Mercado. Confira abaixo a programação do evento.

Programação de Shows

14/07/2012

14h no Mercado – Banda Seu Chico

15h Sesc – Quinteto BrassUka

15h30 Sesc – The Mockers

17h Mercado- Rodrigo D´Larque

18h Sesc – banda Dixieland

18h30 Sesc – Hurtmold

20h Campo – Tom Zé

15/07/2012

14h no Mercado – Funk Como Le Gusta

15h Sesc – Grupo Torre de Babel

15h30 Sesc – Superdose

17h Mercado- Kiko Zambianchi

18h Sesc – Grupo Torre de Babel

18h30 Sesc – Bluebell & Black Tie

20h Campo – Arnaldo Antunes

21/07/2012

14h no Mercado – Pedro Luis e Banda

15h Sesc – Grupo Moinho do Tempo

15h30 Sesc – 2por4 – Brit Project

17h Mercado- Ná Ozetti

18h Sesc – Grupo Moinho do Tempo

18h30 Sesc – João Donato

20h Campo – Fafá de Belém

22/07/2012

14h no Mercado – Sapopemba

15h Sesc – Banda Sax4Sax

15h30 Sesc – Banda Publica com Jhonny Monster

17h Mercado – Eliana Pittmann

18h Sesc – banda Sax4ax

18h30 Sesc – Banda Mantiqueira e Fabiana Cozza

20h Campo – João Bosco

28/07/2012

14h no Mercado – Rose Calixto

15h Sesc – Banda Saxofonica

15h30 Sesc – Gross

17h Mercado- Banda Black Rio

18h Sesc – Grupo sarau Tropical

18h30 Sesc – Maogani e Renato Braz

20h Campo – Cláudio Zoli

29/07/2012

14h no Mercado – Chico Teixeira e Tuia

15h Sesc -Grupo Íkaro

15h30 Sesc – Daniel Belleza

17h Mercado- 14 Bis

18h Sesc – Banda Saxofonica

18h30 Sesc – Nhocuné Soul

20h Campo – Flávio Venturini