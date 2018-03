Com 50 anos de carreira, cantor britânico Tom Jones vem pela primeira vez ao Brasil em setembro

Pela primeira vez em mais de 50 anos de carreira, Tom Jones, 76, vai fazer um show no Brasil – ou melhor, Sir Tom Jones. Ele toca em São Paulo, no Citibank Hall, no dia 13 de setembro deste ano.

Os ingressos para o show no Brasil estarão disponíveis para o público geral no dia 27 de julho, às 9h. Eles vão de R$ 60 (visão parcial, plateia superior, meia-entrada) até R$ 700 (camarote). Veja o serviço completo abaixo.

Jones é conhecido por sucessos como It’s Not Unusual, Kiss, Delilah, What’s New Pussycat, If I Only Knew e Sexbomb, e tem mais de 40 álbuns lançados em sua carreira.

Sir Tom chegou à última parte de 2015 com dois lançamentos: sua primeira autobiografia intitulada Over The Top And Back (Penguin Books) e a trilha sonora que acompanha o livro, Long Lost Suitcase (VirginEMI/ Caroline).

Ele foi nomeado cavaleiro (Sir) pela Rainha, em 2006.

SIR TOM JONES EM SÃO PAULO (SP)

Data: Terça-feira, dia 13 de setembro de 2016.

Horário: 21h30

Local: Citibank Hall SP – Av. das Nações Unidas, 17955 – Santo Amaro, São Paulo/SP.

Ingressos: de R$ 60 a R$ 700 (ver tabela completa).

Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 12 anos.

De 12 a 14 anos: permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

De 15 anos em diante: permitida a entrada desacompanhados.

Acesso para deficientes

Ar condicionado

Meio de pagamento preferencial: Citi.

Estacionamento (terceirizado): R$ 50.

PREÇOS POR SETORES (Configuração: Sentado) MEIA- ENTRADA INTEIRA VISÃO PARCIAL (PLATÉIA SUPERIOR) R$ 60,00 R$ 120,00 PLATÉIA SUPERIOR III R$ 100,00 R$ 200,00 PLATÉIA SUPERIOR II R$ 110,00 R$ 220,00 PLATÉIA SUPERIOR I R$ 120,00 R$ 240,00 POLTRONA II R$ 225,00 R$ 450,00 CADEIRA II R$ 250,00 R$ 500,00 POLTRONA I R$ 260,00 R$ 520,00 CADEIRA I R$ 320,00 R$ 640,00 CAMAROTE II R$ 325,00 R$ 650,00 CADEIRA VIP R$ 340,00 R$ 680,00 CAMAROTE I R$ 350,00 R$ 700,00

– Meia-entrada: obrigatória apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

– Clientes dos cartões Citi e Diners Club contarão com pré-venda entre os dias 20 e 26 de julho de 2016.

– O público em geral poderá adquirir ingressos a partir do dia 27 de julho de 2016.

– Ingressos promocionais destinados aos clientes Citi e Diners Club que efetuarem compra serão vendidos com 15% de desconto, todos os dias, na quantidade máxima estipulada de 10% da capacidade da casa por setor. Desconto limitado a 04 ingressos por cartão.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Citibank Hall – Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro – São Paulo (SP).

Segunda-feira – FECHADA

Terça-feira e Sábado – 12h às 20h

Domingo e feriados – 13h às 20h

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

– Pontos de venda no link:

http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

– Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Entrega em domicílio – taxas de conveniência e de entrega.

FORMAS DE PAGAMENTO VÁLIDAS TICKETS FOR FUN

Internet:

– Cartões de crédito MasterCard, American Express, Elo Crédito, Visa, Diners Club e Hipercard.

Bilheteria e Pontos de Venda:

– Dinheiro;

– Cartões de Credito MasterCard, American Express, Elo Crédito, Visa, Diners Club e Hipercard;

– Cartões de Débito Visa Electron, MasterCard débito, Elo Débito e Hipercard.

– Vale Cultura