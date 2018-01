Tom Hanks reencena momentos da sua carreira em programa de TV; veja

Tom Hanks participou, no início desta semana, da estreia do novo programa da TV americana The Late Late Show with James Corden – que já começou bem. Em um vídeo de pouco menos de sete minutos, o ator e o apresentador refizeram cenas antológicas de filmes estrelados por Tom Hanks, desde Forrest Gump, passando por Quero Ser Grande, Filadélfia, Sintonia de Amor e muitos outros.

“As performances desta noite serão uma celebração da carreira do cinema do grande sr. Tom Hanks”, diz o apresentador no início. Vale a pena: