Título de novo ‘Star Wars’ é mesmo ‘Os Últimos Jedi’, no plural

(Atualizado às 10h45)

Há algumas semanas, a Disney havia anunciado o título oficial do oitavo e novo filme da saga Star Wars em inglês, que será The Last Jedi, o que deixou fãs confusos com a possibilidade da frase estar no plural ou no singular – já que poderia significar, em português, tanto ‘Os Últimos Jedi’ quanto ‘O Último Jedi’. Agora, porém, a dúvida acabou.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A conta brasileira do filme no Facebook confirmou, ao publicar a logo oficial do filme no País, que o título é no plural:

Muitos fãs da saga estavam desesperados com a possibilidade do título estar no singular, pois poderia significar que o protagonista da saga, Luke Skywalker (Mark Hamill), morreria. Em O Despertar da Força, sétimo filme da franquia, havia surgido a personagem Rey (Daisy Ridley), mais uma Jedi, cuja história de origem ainda deve ser mais explorada nos próximos lançamentos.

Star Wars – Episódio VIII: Os Últimos Jedi deverá chegar aos cinemas brasileiros no dia 14 de dezembro de 2017. A direção do longa é de Rian Johnson (Breaking Bad). Uma sinopse oficial ainda não foi revelada.