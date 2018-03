Time de hóquei promove encontro entre o ator Tom Hanks e a bola ‘Wilson’

A história da bola ‘Wilson’ e Tom Hanks marcou o filme ‘O Náufrago’, de 2000. Depois de 15 anos, o New York Rangers proporcionou o encontro do artista, que concorreu ao Oscar de melhor ator em 2001 pela sua atuação impecável.

Durante uma partida da equipe de hóquei no gelo, as câmeras de televisão flagaram a presença de Hanks na torcida. Ao som de ‘Message In A Bottle’, clássico do The Police. Hanks mostrou surpresa com o ‘presente’, mas ficou extremamente feliz ao rever o ‘velho amigo’.