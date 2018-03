Tiê e Jorge Drexler se apresentam no Rock In Rio

Roberta Pennafort – O Estado de S. Paulo

O cantor uruguaio Jorge Drexler foi surpreendido por um bom grupo de fãs que chegaram cedo ao Rock In Rio para ver seu show com a cantora paulistana Tiê no palco Sunset. O público, bom para o horário e o sol forte, está vibrando com a dupla, que já cantou junta no último CD de Tiê. Mesmo nas músicas mais lentas, como “El otro lado del río” e “La edad del cielo”, a resposta é animada. “A vida é maravilhosa!”, exclamou Drexler.

Setlist do show:

Na varanda da Liz

Piscar o Olho

Hide & Seek

Entregue-se

Perto e Distante

Ao Otro Lado Del Rio

La Edad del Cielo

Você não Vale Nada