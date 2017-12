Thurston Moore, ex-Sonic Youth, faz música para Chelsea Manning; ouça a inédita ‘Chelsea’s Kiss’

O ex-líder do Sonic Youth, Thurston Moore, lançou uma música inédita para apoiar a campanha para liberar a ex-soldado do exército americano Chelsea Manning. Nesta quinta, 22, ele liberou o lado A do single que sai no dia 8 de outubro, como parte do Cassete Store Day.

Manning foi condenada a 35 anos de prisão militar por compartilhar dados e informações no WikiLeaks. Entre as informações havia um vídeo de um helicóptero americano atacando e matando dezenas de iraquianos, bem como relatórios não investigados sobre mortes, tortura, e interesses empresariais envolvidos na diplomacia internacional.

No verso final, Moore canta: “Security breacher, angel baby/Punk princess, take reign on me/The queen, king, first transgender ruler/The royal highness of my majesty … Cure for evilness, Chelsea’s Kiss.”

Ouça Chelsea’s Kiss: