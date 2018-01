‘Thor: Ragnarok’ ganha um novo teaser cômico

Enquanto não são divulgadas as prévias oficiais do filme Thor: Ragnarok, terceiro filme sobre o herói estrelado por Chris Hemsworth, a Marvel continua brincando e lança mais um vídeo cômico do personagem.

Seguindo o primeiro teaser, o vídeo mostra o deus Thor morando em nosso planeta e dividindo uma casa com o terráqueo Darryl. Dessa vez, o asgardiano tenta pagar o aluguel com relíquias do seu planeta, além de insistir que, por ser um herói, não precisa de um emprego na Terra.

Os vídeos cômicos de Thor servem para “explicar” o motivo de o herói ter estado ausente de Capitão América: Guerra Civil (2016) e foram divulgados nesta terça-feira junto ao lançamento da versão digital e do Blu-Ray de Doutor Estranho, o mais recente lançamento da Marvel no cinema.

Além do vídeo, a Marvel liberou também algumas imagens conceituais do vindouro filme do Thor, que terá uma batalha do herói com o seu colega vingador Hulk (Mark Ruffalo). As artes conceituais apresentam ainda a vilã do longa, Hera, que será vivida por Cate Blanchett.

Dirigido por Taika Waititi, Thor: Ragnarok terá o retorno de Tom Hiddleston como Loki, Anthony Hopkins como Odin, Idris Elba como Heimdall e Jaimie Alexander como Lady Sif. Natalie Portman não está mais na franquia como Jane Foster e o herói terá no filme um novo interesse amoroso, Valkyrie, que será vivida por Tessa Thompson.

Quem também estará no longa é Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho, que na cena pós-crédito do seu filme solo conheceu o deus Thor. Os bastidores do encontro também foram divulgados nesta terça-feira.