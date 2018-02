Thom Mayne fala no Tomie Ohtake

O arquiteto norte-americano Thom Mayne, vencedor do prêmio Pritzker, em 2005, faz nesta terça-feira, 4, uma palestra no Instituto Tomie Ohtake. A conversa marca a abertura da mostra individual Morphosis, que vai até novembro.

Mostrada em espaços como o Centre Pompidou, em Paris, e o Netherlands Architectural Institute, a obra de Mayne é representada aqui por 86 maquetes referentes a sete projetos. Entre eles, o Phare Tower, edifício comercial em Paris, e a sede do grupo Giant Interactive Group Corporate, em Shangai.

A palestra ocorre nesta terça, às 16 horas, no Instituto Tomie Ohtake. Av. Faria Lima, 201. Tel. (11) 2245-1900. Grátis.

