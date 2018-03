Thiago Lacerda conversa com o portal do ‘Estadão’

O ator Thiago Lacerda, que vive o personagem-título do espetáculo Hamlet, conversa com o estadão.com.br nesta quinta-feira, 13, a partir das 14h30. A entrevista será via Hangout (ferramenta de bate-papo do Google).

A peça, dirigida por Ron Daniels, está em cartaz no teatro Tuca, em São Paulo. Thiago, que começou a carreira na novela Malhação, da TV Globo, protagonizou sucessos da emissora como Terra Nostra, A Casa das Sete Mulheres e Viver a Vida.

Envie perguntas para o ator pelo email estadaocultura @gmail.com