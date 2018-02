Thiago Arancam participa de bate-papo no ‘estadão.com.br’

O tenor Thiago Arancam participou na manhã desta segunda-feira, 05, de uma entrevista exibida ao vivo pelo portal estadão.com.br. Diretamente de sua residência no Principado de Mônaco, na Europa, o artista falou sobre a carreira e as apresentações da ópera Manon Lescaut, de Giacomo Puccini, no Teatro Wielki, encenadas recentemente na Polônia. A conversa foi realizada via Hangout, ferramenta de bate-papo do Google.

Thiago Arancam, de 30 anos, foi o primeiro brasileiro a ingressar na conceituada “Accademia” de Canto Lírico do “Teatro Alla Scala” de Milão, em 2004. Desde então, o paulistano vem construindo uma sólida carreira no exterior, tendo protagonizado importantes montagens, como Carmen, Tosca e Norma.

Assista à conversa do tenor Thiago Arancam com João Luiz Sampaio, editor-assistente do Caderno 2, e Daiane Domingues, repórter do portal estadão.com.br: