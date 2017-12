The Who, Guns N’ Roses, Bon Jovi vão tocar juntos em festival em SP, diz jornal

Bateu aquela tristeza repentina porque você não terá a oportunidade de ir ao Rock in Rio deste ano? Trate, portanto, de rever seus conceitos. The Who, Guns N’ Roses e Bon Jovi devem ser as principais atrações de um “megafestival” que será realizado na capital paulista em setembro. Segundo matéria publicada pelo jornal Destak, o local escolhido é o Allianz Parque. Def Leppard, The Cult e Alter Bridge também estariam confirmados no line-up. Ainda de acordo com a publicação, o evento aconteceria entre os dias 21 e 26 de setembro.

A informação tranquiliza os fãs paulistanos do The Who, que estavam ansiosos pela confirmação da performance da banda na capital paulista. Após 50 anos de carreira, o The Who vem pela primeira vez ao Brasil para se apresentar no Rock in Rio na noite do dia 23 de setembro. Os ingressos, por sinal, já estão esgotados. Segundo o Destak, os britânicos tocam em São Paulo em 21 de setembro.