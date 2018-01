The Who fará quatro shows no Brasil no ano que vem, afirma jornal

A banda britânica The Who fará quatro shows no Brasil entre março e abril do ano que vem. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo nesta segunda-feira, 23. Segundo a matéria, o grupo liderado pelo vocalista Roger Daltrey e o guitarrista Pete Townshend deve se apresentar na Arena Anhembi ou no Allianz Parque.



Veja também

Festival terá Stones, Dylan, McCartney e The Who

The Who chega ao clube dos 50 com disco de hits

A dupla, por sinal, já se lançou em três turnês de despedida, mas acabou voltando atrás. Os outros dois integrantes da formação original do grupo já morreram: o baterista Keith Moon, em 1972, e o baixista John Entwistle, em 2002. O The Who é o único grande grupo da sua geração que ainda não fez show no País. Rolling Stones, Paul McCartney, Roger Waters, Ringo Starr, David Gilmour e Robert Plant já estiveram por aqui.