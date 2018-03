The Weeknd vai virar quadrinhos em parceria com a Marvel. O cantor de R&B divulgou pelas redes sociais a primeira imagem de seu Starboy, com número previsto para 2018.

O cantor (nascido Abel Tesfaye) fez o anúncio durante a Comic Con Nova York, no último fim de semana.

Starboy é seu disco mais recente, de 2016, cuja música título é uma colaboração com o Daft Punk.