The Weeknd se apresenta com o Daft Punk no Grammy 2017

O cantor norte-americano The Weeknd subiu ao palco do Grammy 2017, na noite deste domingo, 12, para divulgar o seu mais recente álbum, Starboy, lançado no final do ano passado.

Para a apresentação, o cantor convidou a dupla francesa Daft Punk, responsável pela produção de algumas músicas do trabalho dele, incluindo I Feel It Coming, que foi a escolhida por The Weeknd para ser apresentada no Grammy.

Em 2016, The Weeknd faturou dois prêmios no Grammy, o de melhor álbum urban contemporâneo, por Beauty Behind the Madness, e de melhor performance de R&B por Earned It (Fifty Shades of Grey).

Noite de parcerias

Além de The Weeknd com Daft Punk, a premiação do Grammy 2017 contou ainda com outra parceria no palco. O cantor Keith Urban se apresentou na cerimônia ao lado de Carrie Underwood, cantando o dueto The Fighter.

O Grammy 2017 ocorre no teatro Microsoft, em Los Angeles, e tem apresentação de James Corden. O canal pago TNT transmite a premiação no Brasil.