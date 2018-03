The Quireboys faz show em São Paulo neste sábado

O próximo sábado, 08, marca a volta dos britânicos do The Quireboys a São Paulo. A banda se apresenta na festa de 18 anos do Manifesto Bar, no Itaim Bibi, zona oeste da capital paulista. No show, sucessos como 7 O’Clock.

Nascida na década de 1980 – seu primeiro álbum foi A Bit of What You Fancy (1989) – a banda já teve idas e vindas e agora está na estrada com Spike (vocal), Guy Griffin (guitarra e backing vocals), Keith Weir (teclado e backing vocals), Paul Guerin (guitarra), Matt Goom (bateria) e Dave Boys (baixo).

Festa de 18 anos do Manifesto Bar:

The Quireboys

Data: 8 de dezembro (sábado)

Abertura da casa: 18h

Local: Manifesto Bar

Endereço: Rua Iguatemi, 36, Itaim Bibi – São Paulo/SP

Fone: (11) 3168-9595

Ingressos: R$ 60 (antecipado / pista) – R$ 120 (camarote / promocional) Pontos de venda: Manifesto Bar; Galeria do Rock (SP) – lojas Paranoid, Aqualung e Die Hard; e em todos os pontos conveniados da Ticket Brasil em www.ticketbrasil.com.br Vendas online: https://ticketbrasil.com.br/show/thequireboys-sp/ (sujeito a taxa de conveniência)

Censura: 16 anos

Acesso a deficientes / ar condicionado