‘The L Word’ deve ganhar nova temporada com o elenco original

Ao que tudo indica, tem mais um revival de uma série clássica vindo aí. De acordo com a revista Entertainment Weekly, o canal pago norte-americano Showtime está planejando uma nova temporada de The L Word com o elenco original.

Segundo a publicação, Ilene Chaiken, criadora da série, vai ser a produtora executiva do novo ano, que terá, porém, novos roteiristas. Membros do elenco como Jennifer Beals, Katherine Moenig e Leisha Hailey vão retornar não só como atrizes mas também como produtoras executivas.

Além disso, outros integrantes do elenco original e ainda novas personagens devem aparecer no revival da série.

Para quem não lembra, The L Word, que teve seis temporadas entre 2004 e 2009, foi um marco na TV dos EUA ao mostrar a vida de um grupo de amigas lésbicas em Los Angeles.

Em entrevista à própria Entertainment Weekly em maio, meses antes da notícia do revival, Ilene Chaiken havia falado sobre a possibilidade do retorno. “Quando saímos do ar em 2009, acho que muitas pessoas acharam ok porque passamos o bastão e outros programas iriam retratar a vida lésbica”, opinou. “Mas não há nenhum. Parece que devemos retornar.”