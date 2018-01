The Killers lança coletânea com duas músicas inéditas

EFE

A banda britânica The Killers anunciou para 11 de novembro o novo álbum “Direct Hits”. Além de sucessos como Human, Mr. Brightside e Somebody Told me, a coletânea de 15 faixas vem com duas músicas inéditas: Shot at the Night e Just Another Girl.

Será lançada também uma versão “deluxe” do disco, que incluirá atrativos adicionais, como o remix de When You Were Young, do DJ Calvin Harris. “Esse disco aparece como uma forma fantástica de recolher tudo o que foi feito até agora e avançar para a próxima fase”, comentou o vocalista Brandon Flowers a NME.