The Killers encerra em grande estilo primeiro dia do Lollapalooza Brasil 2013

Tinha tudo para ser só mais um show de rock, mas o The Killers fez questão de quebrar o protocolo e espalhar boas vibrações pelos quatro cantos frios do Jockey Club de São Paulo. A banda liderada por Brandon Flowers encerrou em grande estilo o primeiro dia do festival Lollapalooza, na capital paulista, nesta sexta-feira, 29.

Com um público de 52 mil pessoas, segundo a organização do evento, o galã e vocalista do grupo de Las Vegas usou e abusou da fama de bom rapaz. “Hey, São Paulo, nós somos o The Killers e e essa noite estaremos juntos. Seremos só de vocês”, disse, antes de iniciar o hit Human, do terceiro disco de estúdio da banda, Day & Age.

Os americanos iniciaram o show pontualmente às 21h40 com a música Mr. Brightside, do álbum Hot Fuss, de 2004. “Como vocês estão se sentindo? Bem? É isso que queremos, na verdade”, cravou Brandon.

Em meio a cartazes de “Brandon, assim você me mata” e “Brandon, pode casar comigo”, o músico parece pouco se importar com as declarações de amor inusitadas das fãs mais atiradas. O sex symbol do mundo indie ignora o rótulo de bonitão e concentra suas forças na imponente voz, que não desafina um momento sequer.

Com um olhar longínquo, e ao lado do guitarrista, David Brent, Brandon parece curtir cada segundo no palco. “Vamos lá, São Paulo, cantem comigo. Faremos desta noite inesquecível”, afirmou um pouco antes de Somebody Told Me, outro grande sucesso da carteira do quarteto americano. Essa foi a tarceira passagem do The Killers pelo Brasil.

O Lollapalooza continua neste fim de semana. As principais atrações são o Pearl Jam, The Black Keys, Queens of the Stone Age e Kaiser Chiefs.