The Killers comanda catarse no Jockey Club

Jotabê Medeiros – O Estado de S.Paulo

Com carisma e senso de grandiosidade, a banda americana The Killers comandou uma catarse no Jockey Club no final da noite, primeiro dia do Lollapalooza Brasil 2013. “Oi São Paulo, nós somos The Killers e está noite somos todos seu”, disse em português o cantor Brandon Flowers. Canções como Smile Like You Mean It, Miss Atomic Bomb e Somebody Told Me estavam entre as primeiras do repertório e causaram histeria.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Confira a programação completa do festival

+ Vai ao festival? Clique o que só você viu e envie

Escolado, Flowers chegou a misturar a língua do País à sua: “Tonight, no coração do Brasil.” Foi a atração mais disputada da noite. Muitos famosos estiveram no Jockey para vê-los, como a atriz americana Lindsay Lohan, o cantor do Sepultura, Derrick Green, e diversos globais.

[galeria id=6239]