The Hives traz hardcore relâmpago ao Brasil

Roberto Nascimento – O Estado de S.Paulo

De black tie e cartolas, o performático The Hives trouxe hardcore relâmpago ao cair da tarde de domingo. Operaram um blitzkrieg sonoro admirável. A falta de tato e a urgência escrachada das canções cairam bem em um festival que deixou a desejar com alguns de seus chamarizes, principalmente Black Keys e o Queens of the Stone Age.

As diferenças são mínimas, mas tratando-se de garage rock, o Hives retem o abandono adolescente dos primórdios da banda, nos anos 90. Ironia também não falta. “Esta noite eu sou o seu líder espiritual”, declarou o fanfarrão líder do grupo, Howlin’ Pelle Almqvist, uma espécie de comediante bêbado do metal. “Vocês viram o Queens of Stone Age ontem?”, perguntou. “Agora as coisas só vão melhorar”, completou, enquanto sua banda engrossava o caldo.