The Gift volta ao Brasil na semana que vem

A banda portuguesa The Gift, que passou recentemente pelo Brasil e se apresentou no Rock In Rio com a Asteroids Galaxy Tour, está de volta ao País na semana que vem para mais quatro shows, dessa vez com um palco só pra eles.

O grupo formado em 1994 vai divulgar o primeiro disco deles lançado por aqui, Explode, que já é o sexto da banda.

O The Gift, que além do nome americanizado canta normalmente em inglês, só deve tocar duas músicas em português durante os shows no País.

Para quem não conhece a banda, vale despender os preços cobrados pelas apresentações, que acontecem em casas pequenas. Em São Paulo, por exemplo, o show será no Sesc Ipiranga, com ingressos a R$ 16.

Confira o calendário de shows do The Gift aqui no Brasil:

25/10 – Teatro Bar Opinião – Porto Alegre

26/10 – Teatro Odisseia – Rio de Janeiro

28/10 – Music Hall – Belo Horizonte

29/10 – Ginásio do Sesc Ipiranga – São Paulo