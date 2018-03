A Netflix divulgou o trailer oficial de The Get Down – Parte 2, que estreia no serviço de streaming no dia 7 de abril, e tem seis episódios.

Veja:

O vídeo mostra os próximos conflitos da dupla de protagonistas, Zeke (Justice Smith) e Mylene (Herizen Guardiola), lutando pela fama, ele no hip hop, ela na música disco.

The Get Down é assinado por Baz Luhrman, de Moulin Rouge.