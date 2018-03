O grupo The Cranberries tem previsão de lançar seu novo álbum, Something Else, no dia 28 de abril. O disco reunirá os grandes sucessos da banda, além de trazer canções inéditas do conjunto. O grupo anunciou também o início de uma turnê europeia a partir do mês de maio, segundo informações da Innercia Entertainment Spain. O disco marca a volta da banda irlandesa, que dominou a cena musical nos anos 1990, com sua icônica vocalista Dolores O’Riordan.

