Textos de García Márquez não recebem oferta em leilão

O original de um conto do colombiano Gabriel García Márquez não recebeu nenhuma oferta válida em leilão realizado nesta quarta-feira, 21, em Londres. Nem mesmo as muitas anotações e correções do escritor no texto de En Este Pueblo No Hay Ladrones foram suficientes para atrair interessados.

Também fazia parte do lote um segmento revisado da novela Má Hora: O Veneno da Madrugada, obra lançada antes de Cem Anos de Solidão.

Pelos manuscritos do vencedor do Nobel de Literatura de 1982, a casa esperava receber lances entre US$ 62 mil e US$ 126 mil. No mesmo leilão, uma carta de Simón Bolívar foi vendida por cerca de US$ 15 mil.

