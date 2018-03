Tenda Eletrônica do Lollapalooza atrai fãs de bate-estaca

Roberto Nascimento – O Estado de S.Paulo

Sob um sol de rachar no início desta tarde de sábado, a tenda eletrônica do Lollapalooza atraia uma grande quantidade de fãs em busca de sombra e bate-estaca. Tocavam grupos como os Rhythm Monks, um trio de músicos encapuzados que martelam ritmos sintéticos em aparelhos eletrônicos.

Diferente do que acontece em festivais do tipo, o palco eletrônico do Lollaplooza não é periférico. Alguns dos nomes aguardados do festival, como o popular DJ Calvin Harris, tocam na tenda eletrônica.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Saiba mais sobre o festival em nosso especial do Lollapalooza 2012