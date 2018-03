Teatros de São Paulo serão isentos de pagar IPTU

O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, sancionou na sexta-feira, 17, a lei 16.173 que isenta o pagamento de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) aos imóveis em que se estabelecem teatros e espaços culturais nas condições que especifica. O texto foi publicado no Diário Oficial do município no sábado, 18.

O projeto partiu dos vereadores Floriano Pesaro (PSDB), Nabil Bonduki PT), atual secretário municipal de Cultura, Andrea Matarazzo (PSDB), José Américo (PT) e Ricardo Nunes (PMDB).

O texto anuncia que a intenção da lei é diminuir custos de manutenção de espaços utilizados exclusiva ou predominantemente como teatros ou espaços culturais, cuja finalidade seja a realização de espetáculos de artes cênicas.

A lei poderá auxiliar a saúde financeira de grupos que precisaram desocupar suas sedes por falta de verba. Foi o caso do Núcleo Bartolomeu, desalojado em novembro do ano passado e que hoje ocupa o Teatro Arena graças ao Projeto Fomento.