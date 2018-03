Taylor Swift vira piada na internet após ser ‘impedida’ pela mãe de vir ao Brasil

Não é por falta de convites que Taylor Swift não vem ao Brasil. Segundo nota divulgada pelo site do jornal O Globo, a mãe da cantora norte-americana proíbe a artista norte-americana de fazer apresentações em países de terceiro mundo. O cômico é que a cantora esteve no Rio de Janeiro em 2012 para um show fechado de 40 minutos. Os fãs da loira ficaram indignados com a polêmica. O assunto foi um dos mais comentados nas redes sociais nesta segunda-feira, 23. “Mãe de Taylor Swift” ficou nos Trending Topics do Twitter durante todo o dia. Não demorou muito para que surgissem inúmeras piadas e brincadeiras sobre a polêmica.

Love Story

Style

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Blank Space

I Knew You Were Trouble

Begin Again