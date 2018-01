Taylor Swift “mata” suas antigas versões no clipe de ‘Look What You Made Me Do’

A cantora Taylor Swift lançou neste domingo, 27, durante a premiação VMA 2017, da MTV, o seu mais novo clipe, Look What You Made Me Do. Nele, a artista “mata” algumas das versões antigas de si própria, em referência ao trecho da canção em que fala que a “velha Taylor” está “morta”.

Além disso, a cantora aparece no vídeo com um prêmio do Grammy na mão, o que seria, segundo fãs, uma indireta para a sua suposta rival Katy Perry, que nunca venceu nenhum troféu do Grammy.

Look What You Made Me Do fará parte do próximo trabalho de estúdio de Taylor Swift, Reputation, o sexto de sua carreira, que chega às lojas em novembro.