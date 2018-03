Taylor Swift lidera indicações ao MTV VMA 2015; veja lista completa

A MTV anunciou nesta terça-feira, 21, via Beats 1 “Chart” show, da Apple Music, os indicados ao “MTV Video Music Awards” 2015. Taylor Swift, Ed Sheeran e Beyoncé lideram as indicações da mais esperada premiação mundial de música, que será transmitida ao vivo, diretamente do Microsoft Theater, antigo Nokia Theatre, em Los Angeles, no domingo, dia 30 de agosto, às 22h. Miley Cirrus será a apresentadora do evento.

Hoje também foram abertas as votações para que os fãs escolham seus artistas favoritos em cada categoria, incluindo “Vídeo do ano” e “Melhor vídeo masculino”. Para isso, basta acessar vma.mtv.com. A votação para a categoria “MTV Artist To Watch”, apresentada por Taco Bell®, acontecerá ao vivo, durante o pré-show que irá ao ar, às 20h, no dia do evento.



Na ocasião, os dois artistas indicados serão revelados e a votação terá início através de uma hashtag. O vencedor será anunciado durante a cerimônia de premiação. Os nomeados da categorial social “Melhor canção de verão” serão anunciados em outra oportunidade.

Confira abaixo a lista completa dos indicados por categoria:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Clipe do Ano

Beyoncé – “7/11”

Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”

Taylor Swift ft. Kendrick Lamar – “Bad Blood”

Mark Ronson ft. Bruno Mars – “Uptown Funk”

Kendrick Lamar – “Alright”

Melhor clipe masculino

Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”

Mark Ronson ft. Bruno Mars – “Uptown Funk”

Kendrick Lamar – “Alright”

The Weeknd – “Earned It”

Nick Jonas – “Chains”

Melhor clipe feminino

Beyoncé – “7/11”

Taylor Swift – “Blank Space”

Nicki Minaj – “Anaconda”

Sia – “Elastic Heart”

Ellie Goulding – “Love Me Like You Do”

Melhor clipe de Hip Hop

Fetty Wap – “Trap Queen”

Nicki Minaj – “Anaconda”

Kendrick Lamar – “Alright”

Wiz Khalifa ft. Charlie Puth – “See You Again”

Big Sean ft. E-40 – “IDFWU”

Melhor clipe pop

Beyoncé – “7/11”

Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”

Taylor Swift – “Blank Space”

Mark Ronson ft. Bruno Mars – “Uptown Funk”

Maroon 5 – “Sugar”

Melhor clipe de rock

Hozier – “Take Me To Church”

Fall Out Boy – “Uma Thurman”

Florence + the Machine – “Ship To Wreck”

Walk the Moon – “Shut Up and Dance”

Arctic Monkeys – “Why’d You Only Call Me When You’re High?”

Artista promissor

Fetty Wap – “Trap Queen”

Vance Joy – “Riptide”

George Ezra – “Budapest”

James Bay – “Hold Back The River”

FKA Twigs – “Pendulum”

Melhor parceria

Taylor Swift ft. Kendrick Lamar – “Bad Blood”

Mark Ronson ft. Bruno Mars – “Uptown Funk”

Wiz Khalifa ft. Charlie Puth – “See You Again”

Ariana Grande & The Weeknd – “Love Me Harder”

Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj – “Bang Bang”

Clipe com mensagem social

Jennifer Hudson – “I Still Love You”

Colbie Caillat – “Try”

Big Sean ft. Kanye West and John Legend – “One Man Can Change the World”

Rihanna – “American Oxygen”

Wale – “The White Shoes”

Categorias Profissionais

Melhor director de arte

Taylor Swift ft. Kendrick Lamar – “Bad Blood” (Charles Infante)

Snoop Dogg – “So Many Pros” (Jason Fijal)

Jack White – “Would You Fight For My Love” (Jeff Peterson)

The Chemical Brothers – “Go” (Michel Gondry)

Skrillex & Diplo – “Where Are U Now” with Justin Bieber (Brewer)

Melhor coreógrafo

Beyoncé – “7/11” (Beyoncé, Chris Grant, Additional choreography: Gabriel Valenciano)

OK Go – “I Won’t Let You Down” (OK Go, air:man and Mori Harano)

Chet Faker – “Gold” (Ryan Heffington)

Ed Sheeran – “Don’t” (Nappy Tabs)

Flying Lotus ft. Kendrick Lamar – “Never Catch Me” (Keone and Mari Madrid)

Melhor direção

Taylor Swift ft. Kendrick Lamar – “Bad Blood” (Joseph Kahn)

Mark Ronson ft. Bruno Mars – “Uptown Funk” (Bruno Mars & Cameron Duddy)

Kendrick Lamar – “Alright” (Colin Tilley & The Little Homies)

Hozier – “Take Me To Church” (Brendan Canty and Conal Thomson of Feel Good Lost)

Childish Gambino – “Sober” (Hiro Murai)



Melhor edição

Beyoncé – “7/11” (Beyoncé, Ed Burke, Jonathan Wing)

Ed Sheeran – “Don’t” (Jacquelyn London)

Taylor Swift ft. Kendrick Lamar – “Bad Blood” (Chancler Haynes at Cosmo Street)

A$AP Rocky – “L$D” (Dexter Navy)

Skrillex & Diplo – “Where Are U Now” with Justin Bieber (Brewer)

Melhor efeito visual

Taylor Swift ft. Kendrick Lamar – “Bad Blood” (Ingenuity Studios)

FKA Twigs – “Two Weeks” (Gloria FX, Tomash Kuzmytskyi, and Max Chyzhevskyy)

Childish Gambino – “Telegraph Ave.” (Gloria FX)

Skrillex & Diplo – “Where Are U Now” with Justin Bieber (Brewer)

Tyler, The Creator – “F****** Young/Death Camp” (Gloria FX)