Taylor Swift e Emma Stone estão em lista de mulheres mais bem vestidas

LOS ANGELES – A cantora Taylor Swift, a bailarina Misty Copeland e a atriz Emma Stone entraram para a lista internacional da revista Vanity Fair das mulheres mais bem vestidas nesta quarta-feira, uma compilação anual de celebridades endinheiradas e de alto perfil.

Swift, de 25 anos, que também aparece na capa da revista de setembro, ficou em segundo lugar na lista das 10 principais mulheres mais bem vestidas de 2015, atrás de Samantha Cameron, esposa do primeiro-ministro britânico, David Cameron.

Copeland, de 32 anos, primeira bailarina afro-americana a ser a dançarina principal do American Ballet Theater, ficou em terceiro lugar, à frente de Amal Clooney, a rainha espanhola Letizia e a cantora de R&B Rihanna. Ela citou seus estilistas favoritos, incluindo Givenchy, Balmain e Herve Leger.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os homens mais bem vestidos do ano são liderados pelo ator britânico Bill Nighy, de 65 anos, seguido do bilionário do setor de petróleo Stavros Niarchos III, o designer da Apple, Jony Ive, e o príncipe Harry, da Grã-Bretanha.

Os editores da Vanity Fair compilam a lista anual, que pela primeira vez contou com um segmento separado para os artistas mais bem vestidos do mundo do cinema.

Ao escolher Louis Vuitton como sua marca favorita, a atriz sueca Alicia Vikander, de 26 anos, foi classificada como a número 1 na lista de Hollywood, à frente do vencedor do Oscar Eddie Redmayne, de 33 anos, em segundo lugar, e de Stone, também de 26 anos, na terceira posição.

Emma Watson, Charlize Theron, Michael Fassbender e a atriz chinesa Fan Bingbing também foram nomeados na lista de Hollywood. O ator britânico Benedict Cumberbatch e a esposa Sophie Hunter foram o casal mais bem vestido deste ano. (REUTERS)