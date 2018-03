System of a Down faz seu primeiro show na Armênia; veja

Em lembrança ao centenário do genocídio que matou mais de um milhão de armênios na primeira metade do século 20, o System of a Down (cujos membros são todos armênios-americanos) fez nesta quinta-feira, 23, seu primeiro show no país.

O show é significativo porque a banda tem um histórico de lutas pelo reconhecimento do fato histórico, especialmente por parte da Turquia, país sucessor do Império Otomano, que perpetrou o massacre.

Veja:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Nos foi dada a oportunidade de tocar na Armênia pela primeira vez”, disse Serj Tankian, vocalista do System, recentemente à revista Spin, “e usar a oportunidade para educar as pessoas sobre a atrocidade, sobre a vergonhosa negação da Turquia, e a necessidade de obter justiça pelos crimes passados. Os julgamentos de Nuremberg, a Convenção do Genocídio da ONU e comitês de ação política ao redor do mundo não foram suficientes para parar o genocídio na nossa geração. Há muito trabalho a ser feito”.