‘Sweet Child O’ Mine’, do Guns N’ Roses, pode ser plágio de banda australiana

Sweet Child O’ Mine, do Guns N’ Roses, é sem dúvida um dos maiores clássicos da história do rock. No entanto, o hino da década de 80 pode fazer parte da seleta lista de plágios descarados. Pelo menos é o que diz o site australiano Max TV, que comparou a música com a canção Unpublished Critics, da banda Australian Crawl. A música de 1981 foi lançada seis anos antes do som de Axl Rose e companhia.

O grupo australiano fez bastante sucesso no seu país e chegou ao topo das paradas de sucesso com o disco Sirocco, que traz a canção. Ele foi lançado nos Estados Unidos pela Geffen, mesma gravadora que lançou o disco Appetite For Destruction, do Guns N’ Roses. Em 1986, a Australian Crawl encerrou as suas atividades e o possível plágio nunca veio à tona. Será? Ouça mais abaixo e compare.

Volta do Guns. Em entrevista para a rede CBS na semana passada, o guitarrista e ex-membro do Guns N’ Roses, Slash, declarou que suas diferenças com Axl Rose não existem mais. “(Axl e eu) realmente não nos falamos há um tempo, mas muitas das tensões entre nós foram dissipadas. Não temos mais aqueles problemas. Não há controvérsia”, afirmou.

Slash, que deixou o Guns N’ Roses em 1996 após uma série de brigas com o vocalista, atualmente investe em sua carreira solo, acompanhado dos músicos Myles Kennedy e The Conspirators. Como não poderia deixar de ser, os shows do competente guitarrista ainda são pontuados por muita nostalgia quando ele executa os clássicos de sua antiga banda.

Guns N’ Roses

Australian Crawl